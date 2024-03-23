البيت الأبيض يدين الهجوم المسلح في موسكو

وبحسب واشنطن تايمز، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين “نبدي تعاطفنا مع ضحايا هذا الهجوم الدامي، الصور مروعة ومن الصعب مشاهدتها”.

وأضاف “ليس هناك مؤشر حتى الآن إلى أن أوكرانيا، أو أن أوكرانيين ضالعون في إطلاق النار”.

وعلى ذات الصعيد، أعلن البيت الأبيض بعد ساعات من الهجوم أن الولايات المتحدة حذرت روسيا من هجوم إرهابي مُحتمل ضدّ “تجمّعات كبيرة” في موسكو.

وقالت المتحدّثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسون “في وقت سابق هذا الشهر، كانت لدى الإدارة الأميركيّة معلومات بشأن مخطّط هجوم إرهابي في موسكو يُحتمل أن يستهدف تجمّعات كبيرة، بما في ذلك الحفلات الموسيقيّة، وقد تشاركت واشنطن هذه المعلومات مع السلطات الروسيّة مسبقاً”.