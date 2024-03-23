بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

البيت الأبيض يدين الهجوم المسلح في موسكو

منذ ساعة واحدة
البيت الأبيض يدين الهجوم المسلح في موسكو

وطنا اليوم – قدم البيت الأبيض، مساء الجمعة، تعازيه إثر هجوم مسلح داخل صالة للحفلات الموسيقية في موسكو، أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وبحسب واشنطن تايمز، قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي جون كيربي للصحافيين “نبدي تعاطفنا مع ضحايا هذا الهجوم الدامي، الصور مروعة ومن الصعب مشاهدتها”.
وأضاف “ليس هناك مؤشر حتى الآن إلى أن أوكرانيا، أو أن أوكرانيين ضالعون في إطلاق النار”.
وعلى ذات الصعيد، أعلن البيت الأبيض بعد ساعات من الهجوم أن الولايات المتحدة حذرت روسيا من هجوم إرهابي مُحتمل ضدّ “تجمّعات كبيرة” في موسكو.
وقالت المتحدّثة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي أدريان واتسون “في وقت سابق هذا الشهر، كانت لدى الإدارة الأميركيّة معلومات بشأن مخطّط هجوم إرهابي في موسكو يُحتمل أن يستهدف تجمّعات كبيرة، بما في ذلك الحفلات الموسيقيّة، وقد تشاركت واشنطن هذه المعلومات مع السلطات الروسيّة مسبقاً”.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
12:41

مجلس الأمن يصوت اليوم على مشروع قرار بشأن وقف الحرب على غزة

12:35

أعضاء مجلس الامن يدينون الهجوم الارهابي في موسكو

12:31

الجيش الأميركي يعلن ضرب ثلاثة مواقع للحوثيين في اليمن

12:22

5 شهداء في غارة إسرائيلية شمال رفح

12:18

إسرائيل تهدد بقصف المباني في مجمع الشفاء 

12:14

تواصل منافسات البطولة الرمضانية لكرة القدم في الطفيلة

12:04

اليونيسيف: الأطفال أكثر ضحايا الحرب في غزة

11:57

الرواجبة: قانون البيانات الشخصية خطوة متقدمة بمسار التحول الرقمي

11:50

البرلمان العربي يدين مصادرة الاحتلال 8 آلاف دونم من الأغوار للتوسع الاستيطاني

11:41

تجارة عمان: تقديم 241 ألف خدمة بمقر المكان الواحد العام الماضي

11:35

43.7 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

11:28

طقس بارد نسبياً اليوم وعدم استقرار جوي غداً

وفيات
وفيات الجمعة 22-3-2024وفاة الإعلامي الأردني في قنوات الكأس القطرية محمد الكيالي.. قبل الافطار وهو صائمأسرة جامعة البترا تنعى شقيقة دولة الدكتور عدنان بدرانوفيات الخميس 21 – 3 – 2024وفيات الأربعاء 20-3-2024