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5 شهداء في غارة إسرائيلية شمال رفح

منذ ساعة واحدة
5 شهداء في غارة إسرائيلية شمال رفح

وطنا اليوم – استشهد خمسة فلسطينيين، بينهم أطفال، وأصيب آخرون، فجر اليوم السبت، في غارة إسرائيلية على شمال مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر بأن طائرات الاحتلال أغارت على منزل مكون من طابقين في منطقة ميراج شمال مدينة رفح، ما أدى لاستشهاد خمسة مواطنين فلسطينيين، وإصابة آخرين.
وفي السياق ذاته، قصفت مدفعية الاحتلال بلدة القرارة شمال خان يونس، جنوب القطاع.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول الماضي، ما أدى لاستشهاد 32070 فلسطينيا أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 74298 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات.


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