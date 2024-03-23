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43.7 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

منذ ثانيتين
43.7 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

وطنا اليوم – بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 43.70 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 41.90 دينار لجهة البيع.
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 50.90 دينار و39 دينارا على التوالي.
ووفق رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 315 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 360 دينارا.
ووصف علان في تصريح صحفي، العرض والطلب على الذهب بالسوق المحلية بالضعيف، مشيرا إلى أن موسم مناسبة عيد الأم جاء “ضعيفا جدا” مقارنة مع مواسم سابقة، بفعل تداعيات العدوان الإسرائيلي على غزة وتفاعل المواطنين معها.
وأشار إلى أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته بالسوق العالمية يوم أمس الجمعة، عند سعر 2177 دولارا للأونصة الواحدة.(بترا)


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