أبو الغيط: الهجوم الإرهابي لايمكن تبريره تحت أي ذريعة ويستوجب التضامن مع روسيا

وطنا اليوم_دان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط الهجوم الإرهابي الذي وقع في مركز “كروكس سيتي هول” التجاري، معربا عن تعازيه لذوي الضحايا ولروسيا قيادة وشعبا.

وصرح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام أن “هذا الهجوم الإرهابي لايمكن تبريره تحت أي ذريعة، ويستوجب التضامن مع روسيا”.

وأعلنت الجهات الأمنية الروسية مساء الجمعة عن إطلاق نار ودوي انفجار في مركز “كروكس سيتي هول” التجاري في مدينة كراسنوغورسك في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.



وأفادت هيئة الأمن الفيدرالية الروسية بمقتل 40 شخصا وإصابة أكثر من 100 في الهجوم الإرهابي على مركز “كروكس سيتي هول” التجاري في ضواحي موسكو وفقا للمعطيات الأولية.



وأكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنه تم إبلاغ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بالهجوم على مركز “كروكوس سيتي هول” التجاري منذ الدقائق الأولى لوقوعه.



وقال بيسكوف: “تم إبلاغ الرئيس بما يحدث مركز “كروكوس سيتي هول” التجاري منذ الدقائق الأولى لإطلاق النار. ويتلقى الرئيس باستمرار معلومات حول ما يحدث والإجراءات التي يتم اتخاذها من خلال الهيئات المسؤولة. وقد أصدر الرئيس كافة التعليمات اللازمة”.



وفتحت لجنة التحقيق الروسية قضية جنائية تتعلق بهجوم إرهابي.