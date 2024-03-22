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الخارجية : نتابع ما تم تداوله حول اعتقال مسلحَّين اثنين بالقرب من قرية فصايل الفلسطينية

منذ ساعة واحدة
الخارجية : نتابع ما تم تداوله حول اعتقال مسلحَّين اثنين بالقرب من قرية فصايل الفلسطينية

وطنا اليوم_تتابع وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأنباء التي تتداولها وسائل إعلام إسرائيلية حول اعتقال مسلحَّين اثنين بالقرب من قرية فصايل الفلسطينية، بعد اجتيازهما الحدود الأردنية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة إن الوزارة ومن خلال السفارة الأردنية في تل أبيب، تتابع مع السلطات الإسرائيلية للتحقق من صحة هذه الأنباء.


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