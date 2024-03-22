تواصل فعاليات بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم في إربد

وطنا اليوم_تواصلت بطولة الشباب الرمضانية لخماسيات كرة القدم لعام 2024 فعالياتها في محافظة إربد التي تنظمها وزارة الشباب ضمن فعاليات رمضانيات، بمشاركة 144 فريقا يمثلون ألوية المحافظة التسعة.



وبين مدير شباب محافظة إربد، يحيى المومني، أهمية الرياضة وأثرها الإيجابي في نفوس الشباب ودور الفعاليات الرياضية في تنمية القيم والممارسات الإيجابية، وتعزيز التفاعل والتنافس والإبداع لدى المشاركين، وبناء مهاراتهم وقدراتهم الحركية والجسمية وتنمية الروح الرياضية.



وقال إن هذه البطولة تأتي في شهر رمضان المبارك لإتاحة الفرصة للشباب للمشاركة فيها حيث أنها تعزز ثقافة الفرح وتنمية قدراتهم في جميع المجالات وبخاصة الرياضية منها.



وأشار المومني إلى أن المستوى الأول للمنافسة داخل الألوية في المحافظة للمباريات قد أوشك على الانتهاء وسيتم الانتقال للمستوى الثاني، حيث ستكون منافسات للفرق الفائزة على مستوى المحافظة وستبدأ خلال الفترة من 30 آذار، حتى 4 نيسان المقبل.



وأوضح أنه سيتم توزيع الجوائز والميداليات على الفرق الفائزة وتأهيلها للمرحلة الثانية الدور الثاني من البطولة وهي المرحلة الختامية.



ودعا المومني إلى ضرورة إشراك ومشاركة الشباب بمثل هذه الفعاليات التي تسهم بتطوير الشباب وصقل شخصياتهم وتنمية مهاراتهم الرياضية