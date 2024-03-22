عشرات القتلى بهجوم كبير قرب موسكو.. والسلطات تتحدث عن “مأساة فظيعة”

وطنا اليوم_أعلن رئيس بلدية موسكو سيرغي سوبيانين، الجمعة، سقوط قتلى وجرحى في إطلاق نار وحريق أعقبه داخل صالة للحفلات في ضاحية قريبة من موسكو، وذكرت وسائل إعلام روسية أن 40 شخصا على الأقل قتلوا في الهجوم.



وقال رئيس البلدية “حصلت مأساة فظيعة اليوم في كروكوس سيتي. أقدم تعازي إلى أقرباء الضحايا”، فيما صرح فلاديمير ليغويدا المتحدث باسم البطريرك كيريل بأن الأخير “يصلي ليرقد الضحايا بسلام”.



وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن 40 شخصا قٌتلوا وأصيب أكثر من 100 في حادث إطلاق النار الذي وقع في قاعة الحفلات الموسيقية (كروكس سيتي) بالقرب من موسكو.



وبحسب الوكالة، فتح ثلاثة على الأقل يرتدون ملابس مموهة النار مما أدى إلى إصابة بعض الأشخاص.



وأفادت وكالة تاس للأنباء بوقوع انفجار واندلاع حريق في المبنى الذي وقع فيه إطلاق النار.