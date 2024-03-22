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مبيضين : لا يوجد جسر بري مع إسرائيل

منذ ثانيتين
مبيضين : لا يوجد جسر بري مع إسرائيل

وطنا اليوم_أكد الناطق باسم الحكومة الأردنية، مهند مبيضين، أن قواعد النقل في البلاد لا تزال على الوضع الذي كانت عليه منذ عشر سنوات، مشيرا إلى أنها لم تتغير بعد الـ7 من أكتوبر الماضي.

وخلال تصريح لوكالة أنباء العالم العربي، الجمعة، تابعته “السوسنة” قال مبيضين، إن ما يتم تداوله من أنباء عن وجود جسر بري يربط الأردن بإسرائيل، غير صحيح، وأنه لا يوجد جسر بري مع إسرائيل.

وتابع: “هذا الكلام أكده رئيس الوزراء بشر الخصاونة بكل وضوح في تصريحات سابقة”، مشيرًا إلى أن الأردن ملتزم بموقفه الأخلاقي تجاه الفلسطينيين.

وتابع: “الأردن قدم القمح والدواء والدماء عندما تعرض المستشفى الميداني الأردني في غزة للقصف الإسرائيلي.

ولفتت الوكالة إلى أن الأردن شهد خروج مظاهرات خلال الأسابيع الماضية تردد شعارات تزعم فيها أن الأردن أنشأ جسرًا بريًا يربطه بإسرائيل، لمرور البضائع إلى تل أبيب لتكون طريقا بديلا عن طرق النقل البحري بالبحر الأحمر، التي تعترضها “جماعة الحوثيين” اليمنية .


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