إسبانيا تعلن الاتفاق مع 3 دول أوروبية على الاعتراف بدولة فلسطين

وطنا اليوم:أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز أن بلاده اتفقت مع أيرلندا ومالطا وسلوفينيا على اتخاذ الخطوات الأولى نحو الاعتراف بدولة فلسطينية.

وقال سانشيز في تصريحات للصحفيين إنه توصل إلى هذا الاتفاق مع زعماء تلك الدول خلال اجتماع عقد صباح اليوم الجمعة على هامش قمة المجلس الأوروبي في بروكسل.

وجاء في بيان مشترك نشرته أيرلندا عقب الاجتماع “نتفق على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة هو تنفيذ حل الدولتين، حيث تعيش الدولتان الإسرائيلية والفلسطينية جنبا إلى جنب، في سلام وأمن”.

وصرح رئيس الوزراء الإسباني بأنه يتوقع أن يتم الاعتراف من جانب بلاده خلال الدورة الحالية للبرلمان التي تستمر 4 سنوات والتي بدأت العام الماضي.

وفي أواخر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، اتفقت الدول العربية والاتحاد الأوروبي خلال اجتماع عقد في إسبانيا على أن حل الدولتين هو الحل الوحيد للقضية الفلسطينية.

لكن الكنيست الإسرائيلي تبنى في فبراير/شباط الماضي إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الرافض لإقامة دولة فلسطينية “من جانب واحد”، بعد تزايد الدعوات الدولية لإحياء جهود التسوية على أساس حل الدولتين.

ويقول إعلان نتنياهو إن أي اتفاق دائم مع الفلسطينيين يجب أن يتم التوصل إليه من خلال مفاوضات مباشرة بين الجانبين، وليس من خلال إملاءات دولية، حسب وصف الحكومة الإسرائيلية.

ومنذ عام 1988، اعترفت 139 دولة من أصل 193 دولة في الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية.