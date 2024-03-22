شباب حزب إرادة يعقد جلسته الاسبوعية تعليلة شباب تحت عنوان المشهد الحزبي..فيديو وصور

وطنا اليوم:يواصل مكتب الشباب في حزب إرادة تنظيم التعليلة الأسبوعية للشباب، والتي تتيح الفرصة للنقاش والحوار حول الشأن الحزبي، ودورهم وتمكينهم وترتيب اولوياتهم.

وتعقد هذه الجلسات الشبابية بحضور عدد من نواب الأمين العام والمساعدين، من أجل استلهام أفكار الشباب والحوار معهم وتضمين مقترحاتهم وآرائهم في مختلف هياكل الحزب، ليكون لهم حضور في كل انشطة وبرامج الحزب.

وعبَّر الشباب في الجلسة عن هواجسهم في هذه المرحلة، وهل فعلا يستطيعوا أخذ فرصتهم، وهل تسمح قوى الشد العكسي التي تريد البقاء في المشهد للشباب بأخذ دورهم الذي يستحقون، بالاضافةالى آليات تمكينهم في الأحزاب ليكونوا حاضرين بقوة ، لا أن يكونوا مجرد جسر للعبور.

وتحدث الشباب عن مدى جدية الأحزاب بإعطاء الشباب فرصتهم في الهياكل الحزبية، وبنفس الوقت أجمع الشباب على أهمية العمل من أجل إثبات قدرتهم وحضورهم وحجز مواقعهم في هياكل الحزب والانتقال حكما لمواقع صنع القرار.

واكد نواب الأمين ومساعديه خلال الجلسة أن حزب إرادة يعمل قولا وفعلا على تمكين الشباب، ويسعى ليكونوا الأغلبية من أعضاء الهيئة العامة من الشباب، ويولي الجامعات والتجمعات الشبابية عناية خاصة.

واضافوا أنه تم استحداث مكتب خاص لشؤون الشباب مستقلا في هيكليته وقراراته، علاوة على أن هيكلية الحزب مكّنت الشباب ويحضروا في مختلف المواقع القيادية.

وأشاروا إلى أن التجربة الحزبية لا زالت في بدايتها، ومن المبكر تشكيل تصور متكامل عما قدمت الأحزاب للشباب؛ فهي لا زالت في طور التأسيس وبداية مشوار العمل، والشباب مطالبون بالتقدم وإثبات وجودهم وقدرتهم وكفاءتهم.

يشار بأن ” تعليلة شباب” تعقد أسبوعيا وبإمكان جميع أعضاء الحزب حضورها وحتى الشباب من خارج الحزب حيث يطرح موضوع ما للنقاش.