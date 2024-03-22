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فيتو روسي ينتظر قرارا أميركيا بشأن وقف إطلاق النار بغزة

منذ ساعة واحدة
فيتو روسي ينتظر قرارا أميركيا بشأن وقف إطلاق النار بغزة

وطنا اليوم:قال موقع إعلامي إن روسيا ستستخدم حق النقض “الفيتو” في مجلس الأمن الدولي ضد مشروع القرار الأميركي بشأن وقف إطلاق النار في غزة.
وقال مصادر موقع إكسيوس الإخباري إن 10 دول ستقدم مشروع قرار بديلا يربط وقف إطلاق النار بالإفراج عن المحتجزين، مشيرا إلى أن واشنطن ستصوت ضده.
وكانت روسيا عبرت في وقت سابق عن عدم رضاها عن “أي شيء لا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار” في غزة.
وقال نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي إن موسكو لن تكون راضية “عن أي شيء لا يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار”، قائلا إن هذا ما يضغط من أجله وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وما يريده “الجميع”.
وتساءل بوليانسكي عن صياغة المسودة وقال: “ما الحتمية؟ لدي واجب أن أعطيك 100 دولار، ولكن.. إنها مجرد ضرورة، وليس 100 دولار”.
وأضاف المبعوث الروسي: “أعتقد أن هناك من يتلاعب بالمجتمع الدولي”.
يأتي هذا فيما من المقرر أن يصوت مجلس الأمن الدولي اليوم الجمعة على قرار ترعاه الولايات المتحدة يعلن أن “وقف إطلاق النار الفوري والمستدام” في الحرب على غزة “ضروريا” لحماية المدنيين والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية إلى أكثر من مليوني فلسطيني جائع.
وقالت السفيرة الأميركية ليندا توماس – غرينفيلد إنها متفائلة بأن مشروع القرار الجديد الأكثر صرامة سيحظى بموافقة المجلس المؤلف من 15 عضوا يوم الجمعة، بحسب ما ذكرت الأسوشيتد برس


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