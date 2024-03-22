مسيرات في عدة محافظات ترفض استمرار العدوان على غزة

وطنا اليوم:انطلقت عقب صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان، والرابعة والعشرين للعدوان على قطاع غزة، مسيرات حاشدة شارك فيها مئات الأردنيين في العاصمة عمان وعدة محافظات، وذلك تنديدا بتواصل العدوان وحرب الإبادة.

المشاركون في المسيرات، عبروا عن تنديدهم بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، مطالبين بوقف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وجسر بري لشمال قطاع غزة ومنع حدث مجاعة لسكان القطاع.

وفي العاصمة عمّان، انطلقت مسيرة من أمام المسجد الحسيني منددة بالعدوان الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة وقتل الأطفال والنساء وتجويع الشعب الفلسطيني، كما طالبوا بكسر حرب تجويع السكان.

وانطلقت أيضا مسيرات في محاظات إربد والطفيلة ومعان والزرقاء والكرك، هتف المشاركون فيها مطالبين بوقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين منددين بالمجازر التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب المشاركون أيضا في وقفات تدين العدوان الإسرائيلي، بحماية المدنيين من قصف الاحتلال الإسرائيلي للقطاع، وما يقوم به من إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.