بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

مسيرات في عدة محافظات ترفض استمرار العدوان على غزة

منذ ثانيتين
مسيرات في عدة محافظات ترفض استمرار العدوان على غزة

وطنا اليوم:انطلقت عقب صلاة الجمعة الثانية من شهر رمضان، والرابعة والعشرين للعدوان على قطاع غزة، مسيرات حاشدة شارك فيها مئات الأردنيين في العاصمة عمان وعدة محافظات، وذلك تنديدا بتواصل العدوان وحرب الإبادة.
المشاركون في المسيرات، عبروا عن تنديدهم بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، مطالبين بوقف الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني، وجسر بري لشمال قطاع غزة ومنع حدث مجاعة لسكان القطاع.
وفي العاصمة عمّان، انطلقت مسيرة من أمام المسجد الحسيني منددة بالعدوان الإسرائيلي على أهالي قطاع غزة وقتل الأطفال والنساء وتجويع الشعب الفلسطيني، كما طالبوا بكسر حرب تجويع السكان.
وانطلقت أيضا مسيرات في محاظات إربد والطفيلة ومعان والزرقاء والكرك، هتف المشاركون فيها مطالبين بوقف الإبادة الجماعية بحق الفلسطينيين منددين بالمجازر التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي.
وطالب المشاركون أيضا في وقفات تدين العدوان الإسرائيلي، بحماية المدنيين من قصف الاحتلال الإسرائيلي للقطاع، وما يقوم به من إبادة جماعية بحق الفلسطينيين.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
13:44

إصابة 7 جنود إسرائيليين في هجوم غرب رام الله واستشهاد المنفذ

13:40

إرسال طائرة لإخلاء مواطن أردني مصاب في السعودية

13:37

جيش الاحتلال يعترف بمزاعم خاطئة أعلنها سابقا في غزة

11:40

إسرائيل تستولي على 8 آلاف دونما من الأراضي في غور الأردن

11:23

تفعيل خدمة الطواف على سطح الحرم بعربات الجولف

11:13

وفيات الجمعة 22-3-2024

11:06

زوجة نتنياهو تهاجم الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم من غزة

10:58

مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي يحظر تمويل الأونروا

10:49

إصابة 4 جنود إسرائيليين باشتباكات مع مقاوم فلسطيني بالضفة

10:18

رسالة صارمة من بلينكن إلى قطر.. تحدد خيارين أمام قيادات حماس

10:05

هدوء في آسيا ومخاوف أوروبية مبكرة من احتمال عودة ترامب

09:59

تونس.. وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد السفير الإيراني

وفيات
وفيات الجمعة 22-3-2024وفاة الإعلامي الأردني في قنوات الكأس القطرية محمد الكيالي.. قبل الافطار وهو صائمأسرة جامعة البترا تنعى شقيقة دولة الدكتور عدنان بدرانوفيات الخميس 21 – 3 – 2024وفيات الأربعاء 20-3-2024