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إسرائيل تستولي على 8 آلاف دونما من الأراضي في غور الأردن

منذ ساعة واحدة
إسرائيل تستولي على 8 آلاف دونما من الأراضي في غور الأردن

وطنا اليوم:قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش يصدق على مصادرة 8 آلاف دونم في غور الأردن واعتبارها أراضي دولة.
ويمثل غور الأردن 30% من الضفة الغربية، وهو يضم نصف أراضيها الصالحة للزراعة. ويربط هذا القطاع الضيق البالغ طوله 105 كيلومترات الضفة الغربية بالأردن، وهو أخفض نقطة على سطح الأرض، ويضم البحر الميت الذي ينخفض بمقدار 790 مترا عن سطح الأرض، ويعيش في هذه المنطقة 65 ألف فلسطيني و11 ألف مستوطن


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