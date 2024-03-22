بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. عربي دولي

زوجة نتنياهو تهاجم الأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم من غزة

منذ ساعة واحدة
Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu and his wife Sarah Netanyahu attend an event marking the 50th anniversary of Israel's capture of East Jerusalem during the 1967 Six-Day War, opposite the Old City wall and near the Tower of David in Jerusalem May 21, 2017. REUTERS/Abir Sultan/Pool

وطنا اليوم:أثارت زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، سارة، موجة من ردود الفعل لدى الأسرى الإسرائيليين الذين تمت إعادتهم من غزة خلال صفقة التبادل مع حماس.
فقد عاتبت سارة نتنياهو الأسرى المحررين، واشتكت في محادثات مغلقة مع إحدى أعضاء الكنيست، من أنها وزوجها لم يتلقيا الشكر على إعادة بعض المختطفين حتى الآن!.
ووفق تقرير نشرته “أخبار 12″، فقد قالت سارة: “هل رأيتم كم عدد المختطفين الذين أعدناهم؟ لم يفعلوا ذلك.. لم يشكرونا حتى”.
وعقب نشر التقرير، رد ليام أور، البالغ من العمر 18 عاما، والذي تم أسره في غزة وعاد ضمن صفقة التبادل، وكتب على إنستغرام: “آسف لقد تم اختطافي”. وشاركت ابنة عمه ألما أور، التي تم إطلاق سراحها أيضا بصفقة التبادل، منشور ليام.
كما رد يجيل يعقوب، الذي عاد أيضا من غزة بصفقة التبادل على المنشور: “أنا آسف لأنني اختطفت، في المرة القادمة سأدفع ثمن إجازة في غزة”.
وردا على التقرير الإخباري، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان: “اتضح أنه في محادثة خاصة يمكنك أن تقول ما تريد، بما في ذلك الأكاذيب والاختراعات التي لا أساس لها. وفيما يتعلق بعضو الكنيست التي التقت بها سارة نتنياهو، فقد قيل إنها “قالت بنفسها بعض الأشياء المثيرة للاهتمام التي، إذا تم الكشف عنها للجمهور، ستسبب دهشة في النظام السياسي”.
من الجدير ذكره، أن سارة شاركت في عدد من الاجتماعات مع أهالي الأسرى الإسرائيليين في غزة، وبعثت بوقت سابق هذا الشهر رسالة خاصة إلى والدة أمير قطر الشيخة موزا، تدعوها إلى “استعمال نفوذها من أجل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين”


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
11:40

إسرائيل تستولي على 8 آلاف دونما من الأراضي في غور الأردن

11:23

تفعيل خدمة الطواف على سطح الحرم بعربات الجولف

11:13

وفيات الجمعة 22-3-2024

10:58

مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي يحظر تمويل الأونروا

10:49

إصابة 4 جنود إسرائيليين باشتباكات مع مقاوم فلسطيني بالضفة

10:18

رسالة صارمة من بلينكن إلى قطر.. تحدد خيارين أمام قيادات حماس

10:05

هدوء في آسيا ومخاوف أوروبية مبكرة من احتمال عودة ترامب

09:59

تونس.. وزير الخارجية يتسلم أوراق اعتماد السفير الإيراني

09:54

مجلس الأمن يصوت الجمعة على مشروع قرار أميركي لوقف فوري لإطلاق النار بغزة

09:46

مفوضية اللاجئين بالأردن تحصل على 14% من متطلباتها المالية

09:39

المفوضية الأوروبية: غزة على حافة المجاعة والوضع الإنساني كارثي

09:31

وزيرة التنمية: نركز على الخدمات المقدمة للفئات الأكثر هشاشة

وفيات
وفيات الجمعة 22-3-2024وفاة الإعلامي الأردني في قنوات الكأس القطرية محمد الكيالي.. قبل الافطار وهو صائمأسرة جامعة البترا تنعى شقيقة دولة الدكتور عدنان بدرانوفيات الخميس 21 – 3 – 2024وفيات الأربعاء 20-3-2024