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مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي يحظر تمويل الأونروا

منذ ساعة واحدة
مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي يحظر تمويل الأونروا

وطنا اليوم:كشف الكونغرس الأمريكي، الخميس، مشروع قانون يحظر أي تمويل مباشر جديد لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وهذا الإجراء مدرج في نص الميزانية الواقع في أكثر من ألف صفحة والذي يجب اعتماده قبل نهاية الأسبوع لتجنب شلل مؤسسات حكومية فدرالية.
وقد علقت 15 دولة أبرزها الولايات المتحدة ما يعادل أكثر من نصف الأموال التي تلقتها الأونروا في عام 2023 بعد نشر أكاذيب إسرائيلية بشأن الوكالة وحماس.
ومنذ ذلك الحين، استأنفت بلدان عدة صرف مساهماتها.
وقوبلت خطة حظر التمويل الأمريكي للأونروا بانتقادات حادة من الجناح اليساري في الحزب الديمقراطي. وقال النائب التقدمي رو خانا على منصة إكس “سأصوت ضد مشروع القانون هذا الذي يحظر المساعدات للأطفال الذين يتضورون جوعا في غزة”.
وتحذّر الأمم المتحدة من أن الغالبية العظمى من سكان القطاع البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة مهددون بالمجاعة.


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