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إصابة 4 جنود إسرائيليين باشتباكات مع مقاوم فلسطيني بالضفة

منذ ساعة واحدة
إصابة 4 جنود إسرائيليين باشتباكات مع مقاوم فلسطيني بالضفة

وطنا اليوم:أفادت وسائل إعلام عبرية، بأنه منذ أكثر من ساعتين تجري ملاحقة مسلح أو مسلحين أطلقا النار عند مفترق “هابارسا” بمستوطنة “دولف” في “بنيامين” غرب رام الله.
وذكرت، أن المسلح فر من ساحة العملية ويجري تبادل لإطلاق النار، فيما تفيد تقارير أولية بأن هناك 4 إصابات في عملية إطلاق النار وتبادل إطلاق النار لا زال مستمراً
وأكدت وسائل الإعلام العبرية، بأن قوات جيش الاحتلال تجد صعوبة في إجلاء أحد المصابين الثلاثة من ساحة العملية.
وكانت أفادت إذاعة جيش الاحتلال، بوقوع عملية إطلاق نار استهدفت حافلة مستوطنين قرب قرية دير بزيع غرب رام الله بالضفة الغربية.
وأكدت فيما بعد الإذاعة، إطلاق نار من قبل مسلح أو أكثر على حافلة مستوطنين بمنطقة قرب مستوطنة دوليف وطلمون.
ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عسكرية جديدة إلى منطقة جبل الشبوني بين قريتي دير بزيع وكفر نعمة غرب رام الله.
ولاحقا أفادت مصادر عبرية، بأنباء أولية عن إصابات في صفوف جنود الاحتلال خلال الاشتباك المسلح غرب رام الله، قبل أن تؤكد اصابة 4، حيث شاركت خلاله طائرة أباتشي باستهداف مواقع في جبل الشبوني بالقرية بالرشاش الآلي.


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