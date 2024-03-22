رسالة صارمة من بلينكن إلى قطر.. تحدد خيارين أمام قيادات حماس

وطنا اليوم:نقلت شبكة CNN الأمريكية عن مسؤولين أمريكيين قولهما إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حث قطر بوقت سابق هذا الشهر، على تهديد حركة حماس بالطرد مع تعثر محادثات وقف إطلاق النار.

وقال المسؤولان الأمريكيان، إن بلينكن سلم رسالة صارمة إلى رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن خلال اجتماع عقد في واشنطن يوم 5 مارس، مفادها: “أبلغوا حماس بأنه يجب عليها تنفيذ اتفاق الرهائن ووقف إطلاق النار الذي من شأنه أن يوقف القتال في غزة أو المخاطرة بالطرد من العاصمة القطرية الدوحة”.

وذكر مسؤولون أمريكيون أن قطر، التي تعد شريكا مهما للولايات المتحدة في الجهود المبذولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، فهمت الرسالة واستقبلتها دون معارضة كبيرة، لكن المسؤولين القطريين لم يعلقوا على الاجتماع المحدد لكنهم قالوا إنهم يمارسون ضغوطا هائلة على حماس، وفق CNN.

وجاءت الضغوط الأمريكية في وقت تعثرت فيه المفاوضات بين حماس وإسرائيل، قبل أن تعود حركة حماس إلى طاولة المفاوضات بمقترحات جديدة تمت مناقشتها هذا الأسبوع في الدوحة.

وكانت المحادثات غير المباشرة، التي عقدت بين إسرائيل وحماس بوساطة قطرية ومصرية، هي الأولى التي تعقد في الدوحة على هذا المستوى منذ أسابيع ومن المقرر أن تستأنف، الجمعة.

وقال مسؤولون أمريكيون إن الرسالة التي أرسلها بلينكن، في وقت سابق من هذا الشهر، كانت مدفوعة بالإحباط الأمريكي بشأن بطء وتيرة التقدم في المفاوضات.

ولفتت الشبكة الأمريكية إلى أن بعض المسؤولين الأمريكيين اعتبروا أنه من غير الواضح مدى النفوذ الذي يتمتع به الجناح السياسي لحركة حماس في الدوحة على الفصيل المسلح في غزة، إلا أنهم أشاروا أيضا إلى التحرك للأمام هذا الأسبوع مع اجتماع الأطراف أخيرا مرة أخرى في الدوحة.

وكان بلينكن أبدى لهجة متفائلة هذا الأسبوع، قائلا، الأربعاء، إن المفاوضات تقترب من التوصل إلى اتفاق، وأضاف: “أعتقد أن الفجوات تضيق، وأن التوصل إلى اتفاق أمر ممكن للغاية”