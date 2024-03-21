بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. حوادث وجرائم

إصابة شخص بحادث تدهور مركبة قرب جسر النعيمه جنوب مدينة اربد

منذ 21 ثانية
إصابة شخص بحادث تدهور مركبة قرب جسر النعيمه جنوب مدينة اربد

تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
01:01

الملك يعود إلى أرض الوطن بعد زيارة إلى الإمارات والبحرين

00:56

النائب ميادة شريم تكتب : الأم مدرسة والكرامة بطولة .. وما بينهما رابط لا يمكن فصله

00:42

بالفيديو: أبناء عشيرة الملكاوي يتبرعون لتوزيع وجبات إفطار رمضانية على الأهل في غزة

00:15

وفاة الإعلامي الأردني في قنوات الكأس القطرية محمد الكيالي.. قبل الافطار وهو صائم

23:45

قصة نجاح أحمد الفناطسة توجت بوسام اليوبيل الفضي

23:06

في حاضرة غزة – موازين العدالة تختبر في محكمة العدل الدولية

23:01

عيد الأم ..اليوم ٢١/٣/٢٠٢٤ الموافق١١/رمضان/الشهر التاسع من العام الهجري ١٤٤٥…………

22:58

العمال: انتصار المقاومة سيكتب نهاية المشروع الصهيوني

22:48

البوتاس العربية” تُصدر أكبر شحنة بوتاس حبيبي أحمر في تاريخها

22:43

بيان لحزب النهضة والعمال الديمقراطي بمناسبة ذكرى معركة الكرامة

22:14

الأم والكرامة…ووجع امهاتنا في غزه!

22:10

الملك عبدالله الثاني يلتقي الملك حمد بن عيسى آل خليفة

وفيات
وفاة الإعلامي الأردني في قنوات الكأس القطرية محمد الكيالي.. قبل الافطار وهو صائمأسرة جامعة البترا تنعى شقيقة دولة الدكتور عدنان بدرانوفيات الخميس 21 – 3 – 2024وفيات الأربعاء 20-3-2024وفيات الثلاثاء 19-3-2024