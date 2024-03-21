قصة نجاح أحمد الفناطسة توجت بوسام اليوبيل الفضي

وطنا اليوم – حظي الشاب أحمد الفناطسة أحد خريجين البرنامج الوطني للشتغيل الذاتي “انهض”، من محافظة معان، بتكريمٍ سامٍ من جلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، حيث نال وسام اليوبيل الفضي تقديراً لمساهمته الاقتصادية المتميزة في المحافظة.

بفضل دعم برنامج “انهض” والجهود الدؤوبة لأحمد، تمكن من تحويل مشروعه من مشغل منزلي إلى مصنع ضخم “الكأس البلاتيني” يضم 60 خط إنتاج، ويعتبر ثاني أكبر مصنع للأكواب الورقية في الأردن والأول من نوعه في إقليم الجنوب.

وقد استفاد أحمد من خدمات البرنامج الوطني للتشغيل الذاتي “انهض” الذي ينفذه مركز تطوير الأعمال – BDC وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبالشراكة مع البنك المركزي الأردني وجمعية البنوك الأردنية وبرنامج إرادة. حيث تلقّى مساعدةً في إعداد دراسة الجدوى لمشروعه، وحصل على قرضٍ ميسر من النافذة التمويلية للبرنامج.

لم يقتصر إنجاز أحمد على تأسيس مصنع ضخم، بل ساهم أيضاً في خلق فرص عمل لأكثر من 70 موظف من أبناء المنطقة، مما ساعد في تخفيف البطالة وتحسين مستوى المعيشة في معان.

ولم يتوقف دعم “انهض” عند هذا الحد، بل تمّ تشبيك أحمد مع مشروع “تنمية” الذي يديره مركز تطوير الأعمال، ممّا أتاح له فرصة تدريب 123 شاباً من أبناء المحافظة على مهاراتٍ مهنية تُؤهلهم للعمل في مصنعه.

ولم تقتصر إنجازات أحمد على تأسيس مصنعه، بل شارك أيضاً في العديد من المخيمات التنشيطية، واستفاد من خدمات الأرشاد والتوجيه التي يقدمها مركز تطوير الأعمال في مجالاتٍ مختلفة.

لم يكتف أحمد بالسوق المحلية، بل سعى إلى التصدير إلى مختلف الدول العربية مثل المغرب العربي والخليج العربي والشرق الأوسط، بالإضافة إلى العديد من الدول الأوروبية مثل ألمانيا واسبانيا.

وفي عام 2020، تشرف أحمد بزيارةٍ من جلالة الملك عبد الله الثاني، حيث اطلع جلالته على تجربة أحمد وعبر عن فخره بعزيمة الشباب الأردني.

وتُعدّ قصة أحمد نموذجاً ملهماً للشباب الطموح، وتُؤكد على أهمية دعم المشاريع الريادية وتوفير التمويل والتدريب اللازمين لتنمية الاقتصاد الوطني.