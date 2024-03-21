بالفيديو: أبناء عشيرة الملكاوي يتبرعون لتوزيع وجبات إفطار رمضانية على الأهل في غزة

وطنا اليوم_محمد ملكاوي_قامت مجموعة من ابناء وبنات (عشيرة الملكاوي) وخلال 48 ساعة بجمع مبلغ قرابة 25 الف دينار ثمن وجبات طعام وتحضير اليوم “2000” وجبة من اصل (15000) وجبة افطار توزع على اخواننا في شمال غزه كمرحلة اولى ،حيث من المتوقع ان تكون المرحلة الثانية قرابة “8000” وجبة .

واكدت عشيرة الملكاوي استمرارهم في عملية التوزيع في شهر رمضان المبارك لعام ٢٠٢٤ من خلال جمعية العروة الوثقى .

ومنذ بداية شهر رمضان المبارك بدات أشرطة فيديو توثق حالات التبرع العشائرية والمناطقية للشعب الأردني وروابطه وجمعياته العائلية والعشائرية في جميع أنحاء قطاع غزة.

ويتبرع الأردنيون باسم عشائرهم بسخاء في هذا الإطار.

وكانت المبادرات ذات الطابع العشائري والمناطقي من هذا النوع قد بدأها نشطاء حي الطفايلة في العاصمة الاردنية عمان.