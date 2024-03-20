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المقاولون يتبرعون بمبلغ 215 ألف دولار للإعمار في غزة

21 مارس 2024
المقاولون يتبرعون بمبلغ 215 ألف دولار للإعمار في غزة

وطنا اليوم_اعلن نقيب المقاولين المهندس أيمن الخضيري عن تبرع النقابة وهيئتها العامه بمبلغ 215 ألف دولار، لصالح حساب اللجنة العليا للإعمار في فلسطين، وذلك حصيلة ما تم جمعه من المقاولين “نشامى الأردن” المخلصين لوطنهم ولمليكهم ولقضيتهم الأولى فلسطين بهدف تعزيز صمود الأشقاء في غزة بوجه عدوان الاحتلال.


كما أعلن الخضيري، خلال حفل الإفطار الخيري لإعادة إعمار غزة، عن تبرع مجلس نقابة المقاولين بمبلغ 5 آلاف دينار، وأشار نقيب المقاولين إلى أن مجلس النقابة، أعلن منذ اليوم الأول لأحداث غزة، عن فتح باب التبرعات على مدار الـ 24 ساعة، وتشكيل خلية طوارئ في المركز الرئيسي والمحافظات.

وأضاف، تم التبرع في بداية الأحداث بمبلغ 100 ألف دينار، وتم فتح باب التبرع داخل النقابة، كما تم تشكيل خلية داخل النقابة للتواصل مع المقاولين والتبرع للأهل في غزة، وساهمت النقابة في إنشاء مستشفى أطفال الولادة، وفي بركة الأمل لجمع مياه الأمطار، كما شاركت النقابة في حملة البيت الآمن لإيواء الأيتام في القدس، وجميع حملات الإغاثة والإيواء.
واستطرد الخضيري، بالقول، إن لجنة دعم الصمود في النقابة قامت بعدد من النشاطات لدعم أهل غزة، حيث تم عمل إفطار تقشفي لدعم غزة تم فيه جمع ما يقارب 11 ألف دينار والقيام بحملة لتجميع الطرود بما يقارب 16 ألف دينار، وحملة شراء حرامات بـ 10 آلاف دينار، وحملة لشراء حليب أطفال بـ 11 ألف دينار، وحاليا هناك حملة بـ20 ألف دينار لتوفير حليب أطفال أيضاً، وجاري العمل على إقامة حملة الكسوة وحملة إفطار صائم، ويجري العمل لدفع ذات المبلغ الذي يتم دفعه على إفطار الأيتام في الأردن لهذه السنة، على دفعه أيضاً على الأيتام في فلسطين وغزة والتواصل مع الجمعيات لإيصال المبلغ عن طريق الهيئة الخيرية الملكية.
وأشار نقيب المقاولين إلى أن فلسطين اليوم تستنهض الهمم، وتنادي بضرورة الوقوف والعمل على قدم وساق من أجل الأهل والأشقاء، داعياً الله أن يكون النصر حليفاً للمقاومة ضد العدوان الإسرائيلي الغاشم.


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