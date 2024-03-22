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القسام تعلن عن عمليات محيط مجمع الشفاء

منذ ساعة واحدة
القسام تعلن عن عمليات محيط مجمع الشفاء

وطنا اليوم_أعلنت كتائب القسام، عن عمليات لها في محيط مجمع الشفاء.

وقالت القسام: ندك قوات العدو المتوغلة في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة بقذائف الهاون.

واستهدفنا 3 دبابات صهيونية وناقلة جند بقذائف الياسين 105 في محيط مستشفى الشفاء.

وفي وقت سابق، قالت كتائب القسام، إن عناصرها استهدفوا مجموعة جنود إسرائيليين في محيط مجمع الشفاء الطبي وأوقعوهم بين قتيل وجريح.

وأوضحت: “تمكن مجاهدو القسام من استهداف مجموعة من جنود الاحتلال بقذيفة “TBG” وأوقعوهم بين قتيل وجريح في محيط مستشفى الشفاء بمدينة غزة”.

كما وتحدثت عن تمكن عناصرها من استهداف 7 آليات عسكرية إسرائيلية مستخدمين قذائف الياسين 105 في محيط مجمع الشفاء الأكبر في القطاع المحاصر.


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