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بيان لحزب النهضة والعمال الديمقراطي بمناسبة ذكرى معركة الكرامة

منذ ساعة واحدة
بيان لحزب النهضة والعمال الديمقراطي بمناسبة ذكرى معركة الكرامة

وطنا اليوم – استذكر حزب النهضة والعمال الديمقراطي بمناسبة الذكرى ال 57 لمعركة الكرامة الخالدة بكل فخر واعتزاز بطولات الجيش العربي الأردني الباسل في التصدي للعدو الصهيوني الغاشم.
وأكد الأمين العام الدكتور مصطفى الفريحات في بيان للحزب بهذه المناسبة ان معركة الكرامة كانت رمزاً للصمود العربي في وجه الاحتلال الصهيوني، وانتصاراً للكرامة العربية.
وقال اننا في هذا اليوم، نُحيي ذكرى شهداء معركة الكرامة الذين ضحوا بأرواحهم دفاعاً عن الوطن والكرام. كما نُحيي أبطال الجيش العربي الأردني الذين سطّروا بدمائهم ملحمة بطولية خالدة في التاريخ.
واضاف يقول … نُؤكد على أهمية استمرار المقاومة ضد الاحتلال الصهيوني حتى تحرير جميع الأراضي العربية المحتلة. كما نُؤكد على دعمنا لحق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.
وقال أن معركة الكرامه ستظل رمزاً للصمود العربي والانتصار للكرامه
كل عام وقائدنا والوطن وشعبنا العظيم واجهزتنا الأمنيه بألف خير.
وبمناسبة عيد الام باسمكم جميعاً نرفع ايات التهنئة والتريكات لجميع امهاتنا في الأردن والعالم.


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