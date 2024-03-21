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بلينكن: العمل على التطبيع بين إسرائيل والسعودية مستمر وهناك تقدم

منذ ساعة واحدة
بلينكن: العمل على التطبيع بين إسرائيل والسعودية مستمر وهناك تقدم

وطنا اليوم_بلينكن: العمل على التطبيع بين إسرائيل والسعودية مستمر وهناك تقدم


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