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الملك يحضر احتفال القوات المسلحة بالذكرى السادسة والخمسين لمعركة الكرامة الخالدة.
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الملك يحضر احتفال القوات المسلحة بالذكرى السادسة والخمسين لمعركة الكرامة الخالدة.
منذ ثانيتين
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21:17
توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية الاجتماعية والمنظمة الدولية للهجرة لتحسين خدمات الحماية للفئات الهشّة
20:43
انزعاج أردني من مُضايقة واعتقال سائقي شاحنات المُساعدات في غزة
20:22
الملك ورئيس الإمارات: ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة
20:18
آخرها تهجيرهم عبر البحر.. خطط خبيثة لتفريغ غزة من سكانها
19:58
عروض على أجهزة وإكسسوارات في معارض أورنج الأردن والمتجر الإلكتروني
19:51
الأردن يشارك باجتماع وزاري لبحث تداعيات الحرب الكارثية على غزة
19:47
حزب عزم معركة الكرامة ملحمة بطولية مجيدة نقشت على صفحات التاريخ العربي
19:44
الملك يصل أبوظبي وبن زايد في مقدمة مستقبليه
19:34
وزير إسرائيلي: سنقتحم رفح لو صار العالم كله ضد إسرائيل
19:29
استطلاع: أغلبية الفلسطينيين يؤيدون حماس ويريدون استقالة عباس
19:24
غزوة الأحزاب .. تغريدة لمفتي سلطنة عمان حول أحداث غزة تثير تفاعلا واسعا
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تقرير أممي: 35 بالمئة من مباني غزة مدمرة
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عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
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من نحن