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الملك يحضر احتفال القوات المسلحة بالذكرى السادسة والخمسين لمعركة الكرامة الخالدة. 

منذ ثانيتين
الملك يحضر احتفال القوات المسلحة بالذكرى السادسة والخمسين لمعركة الكرامة الخالدة. 

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