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الملك: ستظل معارك الجيش العربي أوسمة فخر على صدر الأردنيين

منذ 3 ثواني
الملك: ستظل معارك الجيش العربي أوسمة فخر على صدر الأردنيين

وطنا اليوم_بمناسبة ذكرى معركة الكرامة التي تصداف الخميس 21 آذار، أكد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين اعتزازه بالقوات المسلحة الأردنية.

وقال جلالته في تغريدة على منصة إكس: “ستظل معارك الجيش العربي وتضحياته أوسمة فخر واعتزاز على صدر كل مواطن أردني، فهي تاريخنا، وهي هويتنا التي لا يمكن أن نقبل المساومة عليها. وبذكرى معركة الكرامة الخالدة، ما زال نشامى القوات المسلحة على العهد، درعا متينا وحصنا أمينا للأردن الغالي”.


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