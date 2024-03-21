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انزعاج أردني من مُضايقة واعتقال سائقي شاحنات المُساعدات في غزة

منذ 3 ثواني
انزعاج أردني من مُضايقة واعتقال سائقي شاحنات المُساعدات في غزة

وطنا اليوم:أبلغ الأردن عدّة شُركاء في العواصم الغربية عن استيائه وانزعاجه الشديد من آليات الجيش الإسرائيلي التي تنتقم من سائقي شاحنات المساعدات في الطريق البري ما بين الأغوار ثم بئر السبع والمعابر على قطاع غزة أو المستودعات أو حتى اللجان المحلية التي تم تشكيلها بصعوبة لاستقبال وتوزيع المساعدات.
ويبدو أن وزارة الخارجية الأردنية في طريقها لتعميم تقارير خاصة تُشير إلى أن الجانب الإسرائيلي يتقصّد عرقلة عملية المساعدات التي كانت الادارة الامريكية الضامن الأساسي والرئيسي لها في الوقت الذي تعدّدت فيه التقارير عن تقصّد الجيش الإسرائيلي قصف المواطنين الذين يتجمّعون مجددا من أجل انتظار المساعدات أو قصف الشاحنات أو حتى تهديد السائقين واعتقال اثنين منهم بالإضافة إلى تقصّد اغتيال وجهاء بارزين من الذين رفضوا التعاون مع الاحتلال.


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