بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. رئيسي

الملك ورئيس الإمارات: ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة

منذ 3 ثواني
الملك ورئيس الإمارات: ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة

وطنا اليوم:التقى جلالة الملك عبدالله الثاني بأبوظبي، اليوم الخميس، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.
وتناول اللقاء الأخوي، الذي عقد في قصر الشاطئ، العلاقات المتينة والروابط العميقة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وأهمية تعزيزها في شتى المجالات.
وجرى بحث آخر المستجدات الإقليمية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية والتطورات الخطيرة في قطاع غزة، إذ تم التأكيد على ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، وحماية المدنيين، وتوفير المساعدات الكافية للأهل في القطاع.
كما جرى التأكيد على ضرورة إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، بما يفضي إلى حصول الأشقاء الفلسطينيين على كامل حقوقهم المشروعة.
وأكد الجانبان حرصهما على مواصلة التنسيق والتشاور حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، بما يخدم مصالح البلدين ويحفظ أمن المنطقة واستقرارها.
وأقام سمو الشيخ محمد بن زايد مأدبة إفطار تكريما لزيارة جلالة الملك والوفد المرافق.
وحضر اللقاء رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، ومدير مكتب جلالة الملك، الدكتور جعفر حسان، والسفير الأردني في أبوظبي نصار الحباشنة.
كما حضره عن الجانب الإماراتي سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، وعدد من كبار المسؤولين.
وكان في استقبال ووداع جلالة الملك في مطار البطين، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من أصحاب السمو الشيوخ، وكبار المسؤولين في الدولة.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
20:18

آخرها تهجيرهم عبر البحر.. خطط خبيثة لتفريغ غزة من سكانها

19:58

عروض على أجهزة وإكسسوارات في معارض أورنج الأردن والمتجر الإلكتروني

19:51

الأردن يشارك باجتماع وزاري لبحث تداعيات الحرب الكارثية على غزة

19:47

حزب عزم معركة الكرامة ملحمة بطولية مجيدة نقشت على صفحات التاريخ العربي

19:44

الملك يصل أبوظبي وبن زايد في مقدمة مستقبليه

19:34

وزير إسرائيلي: سنقتحم رفح لو صار العالم كله ضد إسرائيل

19:29

استطلاع: أغلبية الفلسطينيين يؤيدون حماس ويريدون استقالة عباس

19:24

غزوة الأحزاب .. تغريدة لمفتي سلطنة عمان حول أحداث غزة تثير تفاعلا واسعا

19:16

تقرير أممي: 35 بالمئة من مباني غزة مدمرة

17:20

“اليونسكو” تتبنى قراراً حول مدينة القدس القديمة وأسوارها

16:46

بلينكن يتحدث عن اقتراح قوي ينتظر موافقة حماس

16:42

قرار بشمول مكافآت وحوافز موظفي الأمانة بالأجر الخاضع للضمان

وفيات
أسرة جامعة البترا تنعى شقيقة دولة الدكتور عدنان بدرانوفيات الخميس 21 – 3 – 2024وفيات الأربعاء 20-3-2024وفيات الثلاثاء 19-3-2024وفيات الاثنين 18-3-2024