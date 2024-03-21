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توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية الاجتماعية والمنظمة الدولية للهجرة لتحسين خدمات الحماية للفئات الهشّة

منذ ساعة واحدة
توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التنمية الاجتماعية والمنظمة الدولية للهجرة لتحسين خدمات الحماية للفئات الهشّة



مديرية الاتصال والاعلام- وزارة التنمية الاجتماعية
الخميس ٢١-٣-٢٠٢٤

    وقّعت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى، اليوم الخميس في مبنى الوزارة، مذكرة تفاهم مع المنظمة الدولية للهجرة، تتضمّن تحسين خدمات الحماية للفئات الهشّة، وبخاصة ضحايا الإتجار بالبشـر.
  
    وأشارت بني مصطفى، إلى أنّ الوزارة تسعى من خلال الاستراتيجية الوطنية للحماية     الاجتماعية  إلى التركيز على الخدمات المقدّمة للفئات الأكثر هشاشة، من بينها حماية ضحايا العنف والإتجار بالبشر، وتعزيز حقوقهم وحمايتها، من اللاجئين وأفراد المجتمعات المضيفة.

     ولفتت أنّ نطاق مجالات التعاون ستشمل فئات أخرى مثل الاشخاص ذوي الاعاقة والأطفال المحتاجين للحماية والرعاية، وتقديم الخدمات في دور الايواء للأردنيين وغير الأردنيين، ويقع ذلك ضمن أولويات عمل الوزارة.

     وأعربت عن تقديرها للجهود التي تبذلها المنظمة في المملكة، وعن أن الوزارة تسعى لزيادة التعاون التنسيق، في مجال الخدمات الاجتماعية المقدمة للفئات المستهدفة.



بدورها، ثمنّت مديرة بعثة المنظمة في المملكة، تيما كورت، الجهود التي تقوم بها وزارة التنمية الاجتماعية، وتطلعت إلى تعميق التعاون والتنسيق في المجالات ذات الصلة.

يشار إلى أنّ الخدمات الاجتماعية المقدّمة، ومن خلال التعاون ما بين الوزارة والمنظمة الدولية للهجرة، ستشمل انشطة مكافحة الإتجار بالبشر والحد من الفقر، والحماية والوصول الى الخدمات (الاجتماعية والصحية والعدالة) وتعزيز الحقوق وحمايتها من المهاجرين والنازحين وكذلك افراد المجتمعات المضيفة المستضعفة، التشاور والتنسيق بين الطرفين بشأن سياسات الدولة ذات الصلة وخطط المساعدة عند الاقتضاء لمجالات اختصاص المنظمة الدولية للهجرة من خلال المنتديات الحالية والمستقبلية وهيئات التنسيق الاخرى، التنسيق مع الوزارات المعنية والنظراء من اجل تحقيق الاولويات المشتركة، دراسات بحثية في الامور ذات الاهتمام المشترك.


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