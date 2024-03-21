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بلينكن يتحدث عن اقتراح قوي ينتظر موافقة حماس

منذ 6 ثواني
بلينكن يتحدث عن اقتراح قوي ينتظر موافقة حماس

وطنا اليوم:أعلن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن مفاوضات الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين تقترب من الاتفاق، وأن “الفجوات تضيق، والاتفاق أصبح ممكنا جدا”.
وفي نص على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، قال بلينكن: “عملنا بجد مع قطر ومصر وإسرائيل لوضع اقتراح قوي على الطاولة، لقد فعلنا ذلك، حماس لم تقبل بذلك وعادوا بمطالب أخرى”.
وألقى بالمسؤولية على عاتق “حماس” لقبول الاقتراح المطروح.
وأضاف: “تم طرح اقتراح قوي للغاية، وعلينا أن نرى ما إذا كان بإمكان حماس أن تقول نعم للاقتراح، وإذا حدث ذلك فهذه هي الطريقة الأكثر إلحاحا للتخفيف من بؤس الناس في غزة، وهو ما نريده إلى حد كبير”.
وبخصوص المساعدات لسكان غزة، اعترف بلينكن أنها “لا تصل إلى سكان غزة بشكل كاف”، ودعا تل أبيب إلى “فتح المزيد من نقاط الوصول إلى غزة”، وقال إن “الرصيف البحري للمساعدات إلى غزة في طور البناء”.. “أعتقد أن ذلك سيتم في غضون أسابيع، وآمل أن يتم ذلك”.
وأكد أن “هذا ليس بديلا عن التأكد من حصولنا على أكبر قدر ممكن من المساعدة عبر الأرض”.
وكشف حول رحلته إلى مصر للقاء وزراء خارجية دول عربية، الخميس، أنه من “المهم أن نكون مستعدين لما سيحدث مع حكم غزة” بعد انتهاء الحرب.
وأضاف: “أعتقد أنه من المهم للغاية أن يكون لدى الحكومة الجديدة التي ستنشأ وجوه جديدة وأكثر شبابا، وأن تكون الحكومة أكثر قدرة على تقديم الخدمات للشعب الفلسطيني، ومكافحة الفساد، وكسب ثقة الناس”، على حد تعبيره


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