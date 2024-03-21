قرار بشمول مكافآت وحوافز موظفي الأمانة بالأجر الخاضع للضمان

وطنا اليوم:قررت لجنة شؤون الضمان الاجتماعي شمول المكافآت والحوافز للمؤمن عليهم لدى أمانة عمان الكبرى ضمن الأجر الخاضع للاقتطاع في الضمان الاجتماعي.

ووفقا للقرار الصادر بداية أذار الحالي ، قررت اللجنة شمول مكافأة اعباء المهنة ومكفأة اعباء المنصب ومكافأة الربع للمؤمن عليهم الذين ثبت تقاضيهم لها اعتبارا من تاريخ 1-1-2017.

كما قررت شمول المكافآت “العلاوة الاضافية، وعلاوة النقابة، وعلاوة المستخدمين، وعلاوة نقلات طمم” والمكافآت التي يتقاضاها المؤمن عليهم بدل عملهم في قطاعات او ادارات او مواقع معينة (القطاعات) في حال انطبق عليها احكام الشمول اعتبارا من تاريخ 1-1-2017.

وقررت شمول المكافآت التي تقاضاها المؤمن عليهم قبل تاريخ 1-1-2017 وثبت انطباق احكام الشمول عليها في حال تقديمهم ما يعزز ذلك.

واستندت اللجنة في قرارها إلى تقرير فريق دراسة شمول العلاوات والمكافآت والحوافز لموظفي أمانة عمان تاريخ 31-1-2024 والذي تضمن وجود مكافآت وحوافز ينطبق عليها أحكام الشمول لم تقم المنشأة بشمولها ضمن الاجر الخاضع للاقتطاع للعاملين لديها، وهي مكافأة اعباء المهنة ومكافأة اعباء المنصب، ومكافأة الربع.

وتبين للجنة تقاضي العاملين لدى المنشأة مكافآت وبمسميات مختلفة بدل عملهم في قطاعات او ادارات او مواقع معينة لم تقم المنشأة بشمولها ضمن الاجر الخاضع للاقتطاع.

جاء ذلك بعد اعتراضات مقدمة من المؤمن عليهم،على قرارات لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية بعدم شمول المكافآت والحوافز التي يتقاضوها لدى أمانة عمان الكبرى ضمن الاجر الخاضع للاقتطاع.

وقررت لجنة شؤون الضمان الغاء قرارات لجنة تسوية الحقوق الاستئنافية واحالة الملفات إلى إدارة فرع ضمان عمّان المركز لشمول المكافآت والحوافز للمؤمن عليهم لدى المنشأة.