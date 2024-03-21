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المؤسسة الاستهلاكية المدنية تعلن فتح أبوابها الجمعة

منذ 4 ثواني
المؤسسة الاستهلاكية المدنية تعلن فتح أبوابها الجمعة

وطنا اليوم:أعلنت المؤسسة الاستهلاكية المدنية عن استمرار دوامها ليوم غد الجمعة، في الأسواق الرئيسة ومراكز المحافظات من الساعة 9 صباحاً وحتى الساعة 3 عصراً.
وقال مدير عام المؤسسة سلمان القضاة في بيان اليوم الخميس، إن قرار استمرار الدوام جاء لإفساح المجال أمام المستهلكين لشراء احتياجاتهم ومستلزماتهم من أسواق المؤسسة، داعياً لمتابعة الصفحة الرسمية للمؤسسة على موقع فيسبوك لمعرفة أقرب فرع عامل غداً لهم، وكذلك متابعة العروض والتخفيضات أولاً بأول.
وأشار إلى أنه بإمكان الراغبين طلب مشترياتهم من خلال المتجر الإلكتروني ضمن محافظة العاصمة فقط على الرابط www.jcsccshop.gov.jo أو من خلال تطبيق المؤسسة على اندرويد و IOS (متجر المؤسسة المدنية)


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