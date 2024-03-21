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الهلال الأحمر: 37 أُما يستشهدن يوميا في غزة

منذ ثانيتين
الهلال الأحمر: 37 أُما يستشهدن يوميا في غزة

وطنا اليوم:في الوقت الذي يحتفل به العالم العربي بعيد الأم، هناك 37 أمّا يُستشهدن يوميا، في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة المحاصر لليوم الـ167، وفق ما أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني اليوم الخميس.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة إلى 31988، و74188 إصابة أغلبيتهم من الأطفال والنساء، منذ بدء عدوان الاحتلال الإسرائيلي في 7 تشرين الأول الماضي.


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