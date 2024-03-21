المسلماني: العفو العام يفتح صفحة بيضاء جديدة

وطنا اليوم:قال النائب السابق أمجد المسلماني ان صدور التوجيه الملكي السامي بالسير في اجراءات اصدار قانون للعفو العام يمثل فرصه لبداية جديده وينشر الفرح في كثير من بيوت الاردنيين.

واضاف المسلماني اننا نتمنى من الحكومة الرشيدة ومجلس النواب الموقر ان يشمل مشروع قانون العفو العام مخالفات وغرامات الضمان الاجتماعي وذلك لمساعدة مؤسسات وشركات القطاع الخاص المتضررة نتيجة الغرامات المترتبة عن الضمان الاجتماعي.

كما وطالب المسلماني بضرورة شمول الغرامات المفروضة من نظام هيئة تنشيط السياحة على شركات الطيران والسياحة في قانون العفو العام.

اضافة الى الغاء المخالفات والغرامات المتراكمة على المؤسسات والشركات والأفراد من دائرة ضريبة الدخل والمسقفات في امانة عمان و البلديات .

وقال المسلماني ان هناك مخالفات لقوانين اخرى يجب شمولها في العفو العام مثل مخالفات لقانوني العمل والصحة ومحاكم البلديات ومحكمة امانة عمان.

واعرب عن الأمل بأن يشكل العفو العام دافعا انسانياً للإحتكام إلى الصفح والتسامح عند المقدرة تعزيزاً للاهداف النبيلة لهذه المكرمة الملكية الغالية.