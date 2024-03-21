الفناطسة يهنئ بذكرى الكرامة ويشيد بدور الأم العاملة في بناء الوطن

وطنا اليوم – أكدّ الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن، أنّ معركة الكرامة خالدة في الذاكرة الوطنية، وتحمل معاني ورسائل عميقة في تاريخ أمتنا ومسيرة تشييد الوطن، وهي مصدر فخر لجميع الأردنيين كافة، وعمال الوطن في شتى ميادين العمل والانتاج.

وقال رئيس الاتحاد خالد الفناطسة، في بيان صحافي اليوم، قدم خلاله التنهئة بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لمعركة الكرامة، إن اتحاد العمال وسائر النقابات العمالية المنضوية تحت مظلته، يشاركون أبناء الوطن الاحتفال بالانتصار التاريخي الذي سطّره أبناء الجيش العربي الباسل بقيادته الهاشمية المظفرة، والذي تتجلى فيه أروع صور البطولة والفداء؛ من أجل الدفاع عن الوطن، ودحر العدو ومواجهته بكل شجاعة وقوة.

وأضاف الفناطسة، أنّ ذكرى الكرامة مناسبة نستذكر فيها بكل فخر واعتزاز، بطولات جنودنا البواسل من ابناء جيشنا العربي المصطفوي؛ ممن قدموا أرواحهم دفاعاً عن ثرى الأردن الطهور وقضايا أمته العادلة، وفي سبيل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره، والوقوف بوجه كل طامع تسوّل له نفسه الاقتراب من الأردن، أو الاعتداء على أرضه والمساس بأمنه واستقراره.

وأضاف الفناطسة، “إنّ اتحاد العمال، يرفع بمناسبة الذكرى السادسة والخمسين لمعركة الكرامة الخالدة، أسمى معاني الفخر والاعتزاز، إلى جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، وولي عهده الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولقواتنا المسلحة الأردنية – الجيش العربي والأجهزة الأمنية وأبناء الشعب الأردني”، مشيرا إلى الأردن سيبقى حصنا منيعا ووطنا عزيزا؛ بحكمة قيادته ومنعة جيشه وسير أبنائه خلف جلالته.

وأشار الفناطسة، إلى أنّ قواتنا المسلحة الباسلة أثبتت أنها ما زالت بعهد الكرامة متمسكة، وبقيمها النبيلة مؤمنة، وبرسالتها الخالدة سائرة، حيث الإنزالات الجوية لتقديم المساعدات الطبية والإغاثية للأهل في قطاع غزة مستمرة ولم تتوقف، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية في كسر الحصار المفروض على الأشقاء، ودعم صمودهم في أرضهم.

وثمن الفناطسة، توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني للحكومة بإعداد مشروع قانون للعفو العام بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته سلطاته الدستورية، والسير بإجراءاته الدستورية وفق الأصول، مؤكدا أن العفو العام يعكس قيم التسامح والعفو لدى القيادة الهاشمية، ويعبّر عن سنة حميدة مضى عليها الملوك الهاشميون منذ تأسيس الدولة الأردنية، كما أنه يأتي في الوقت المناسب سيما مع شهر رمضان المبارك، وقرب عيد الفطر السعيد.

من جهة أخرى، قدم الفناطسة، في البيان، أحرّ التهاني وأطيب التبريكات لجميع أمهات الوطن والعاملات منهنّ على وجه الخصوص، ولجلالة الملكة رانيا العبدالله المعظمة، بمناسبة يوم الأم، قائلا:” ونحن نعيش في ظلال الكرامة ونستذكر ما فيها من المعاني والدروس، نقف بكل فخر وإجلال تقديرا للأم الأردنية، التي كانت مثالا في البذل والعطاء، من أجل رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره، وكانت على الدوام شريكا في صنع الانجازات، وغرس المعاني الوطنية في نفوس أبناء الوطن، وتربيتهم على الانتماء لترابه والدفاع عن أرضه، والتضحية من أجله”، مؤكدا أنّ توفير بيئة عمل لائقة للأم العاملة، والحفاظ على حقوقها العمالية، يرفع نسب مشاركتها الافتصادية على الصعيد الوطني، ويدعم مشاركتها في مسيرة بناء الوطن ويعطيها المكانة التي تستحقها.