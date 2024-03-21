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الحزب المدني الديمقراطي يصدر بيانًا بمناسبة ذكرى معركة الكرامة وعيد الأم

منذ ساعة واحدة
الحزب المدني الديمقراطي يصدر بيانًا بمناسبة ذكرى معركة الكرامة وعيد الأم

وطنا اليوم:يستذكر الأردنيون اليوم ومعهم كل العرب يوم ٢١ آذار ١٩٦٨ يوم ذكرى معركة الكرامة الخالدة التي سطر بها بواسل الجيش العربي أروع لوحات البطولة والتضحية وسجلوا اول انتصار على جيش الاحتلال الصهيوني الذي وصف بعد حرب الأيام الستة عام ١٩٦٧ بالجيش الذي لا يقهر.

تأتي هذه الذكرى بعد ٥٦ عاماً من تسطير أروع دروس النصر والعزة، كان فيها الجندي الأردني مثالا في البسالة والتضحية والإصرار على هزيمة العدو المتغطرس، هذا العدو الذي بنى مشروعه على حلم إبادة وتطهير أرض فلسطين من أهلها، وما نرى فيما يحدث في غزة العزة اليوم من مجازر إلا محاولات لاستكمال هذا المشروع العنصري ومؤشرا على خطوات ممنهجة لاستهداف الأردن الصامد ضمن هذا المشروع.

كما ويصادف اليوم عيد الأم وهو أحد اهم المناسبات عند الأردنيين وأقربها إلى قلوبهم، فالأم الأردنية هي الوالدة والأخت والزوجة مربية الأجيال وحامية الأسرة والمجتمع، وهي التي تعمل وتكد في كافة المواقع لرفعة الوطن، وان تأتي هاتان المناسبتان في يوم واحد الكرامة والأم، لهو دليل آخر على رفعة ومكانة الأم الأردنية.
م عدنان السواعير
الامين العام
الحزب المدني الديمقراطي الأردني


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