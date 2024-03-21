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بأجواء أسرية الأمن العام ينظم أمسيات رمضات للأيتام

منذ ساعة واحدة
بأجواء أسرية الأمن العام ينظم أمسيات رمضات للأيتام



وطنا اليوم_نظمت مديرية الأمن العام أمسيات رمضانية، جمعت منتسبيها مع عدد من الأيتام في إقليمي العاصمة والشمال، والتي تأتي امتداداً لسلسلة اللقاءات والأنشطة المجتمعية، التي تقيمها المديرية، تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية في التواصل مع المجتمع. 

واستضافت قيادة قوات الدرك الإفطارات التي نظمتها مديرية الإعلام والشرطة المجتمعية، بالتنسيق مع قيادات الأقاليم ومديريات الشرطة، وبالتعاون مع وزارة التنمية الاجتمعية ودور الرعاية التابعة لها،

وعكست الأمسات الرمضانية أجواء متميزة من التفاعل، ومعاني التكافل والألفة بين رجال الامن والأيتام الذين تابعوا فقرات قدمها المسرح الشرطي.

وفي نهاية الحفل وزعت مديرية الأمن العام الهدايا على الحاضرين، الذين ارتسمت البهجة على وجوههم بهذه اللفتة الجتمعية الطيبة.


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