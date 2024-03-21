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الاحتلال يرتكب 7 مجازر في غزة خلال 24 ساعة

منذ 6 ثواني
الاحتلال يرتكب 7 مجازر في غزة خلال 24 ساعة

وطنا اليوم:ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة ليقرب من 32 ألفا بحسب حصيلة جديدة لوزارة الصحة في غزة الخميس.
وقالت وزارة الصحة في تقريرها اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ 167، “ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 31988 شهيدا و74188 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي”.
وارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 65 شهيدا و92 إصابة خلال 24 ساعة ماضية، وفق الوزارة.
ولا يزال “عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم”.
ومن جهة أخرى، أحرق جيش الاحتلال اليوم الخميس، العديد من المباني المحيطة بمجمع الشفاء الطبي وفخخ عددا آخر.
وبحسب مصادر فلسطينية، تم إجلاء عشرات المرضى من بعض المباني، وأن بعض الحالات الصعبة وكبار السن لم يتم إجلاؤهم.
يذكر أن المدفعية الإسرائيلية لم تتوقف منذ فجر اليوم الخميس، عن القصف في محيط المستشفى.
ويأتي ذلك بعد نسف الاحتلال أحد أكبر المباني في مجمع الشفاء الطبي صباح اليوم، دون أن تتوفر معلومات عما إذا تم إخلاء المبنى الذي كان يؤوي نازحين قبل نسفه.


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