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الذهب إلى مستوى غير مسبوق بعد قرار المركزي الأمريكي

منذ ثانيتين
الذهب إلى مستوى غير مسبوق بعد قرار المركزي الأمريكي

وطنا اليوم:ارتفعت أسعار الذهب لمستوى غير مسبوق الخميس وسط انخفاض الدولار وعوائد السندات بعد أن أبقى البنك المركزي الأمريكي على توقعاته لثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة هذا العام.
وتقلل الفائدة المنخفضة من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد وتضغط على الدولار مما يجعل الذهب أرخص بالنسبة للمشترين بعملات أخرى.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 2203.84 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أعلى مستوى على الإطلاق عند 2222.39 دولار في وقت سابق من الجلسة. وقفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 2.1 بالمئة إلى 2206.30 دولار.
وأبقى المركزي الأمريكي على أسعار الفائدة الأربعاء، لكن صناع السياسة أشاروا إلى أنهم ما زالوا يتوقعون خفضها ثلاثة أرباع نقطة مئوية بحلول نهاية عام 2024.
وقال رئيس المركزي جيروم باول إن قراءات معدل التضخم المرتفعة في الآونة الأخيرة لم تغير السيناريو الأساسي للتخفيف البطيء لضغوط الأسعار في الولايات المتحدة.
وتراجع الدولار لأدنى مستوى خلال أسبوع مقابل منافسيه.
وقال تيم ووترر كبير محللي السوق لدى كيه.سي.إم للتجارة في مذكرة “مع احتفاظ باول بثلاثة تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة هذا العام، انخفضت عوائد السندات والدولار الأمريكي، مما فتح مسارا صعوديا لسعر الذهب”.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 25.70 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 914.25 دولار وقفز البلاديوم 1.2 بالمئة إلى 1034 دولارا.


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