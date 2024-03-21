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الاحتلال يفجر أحد مباني مجمع الشفاء الطبي

منذ ساعة واحدة
الاحتلال يفجر أحد مباني مجمع الشفاء الطبي

وطنا اليوم:أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الخميس على تفجير المبنى التخصصي داخل مجمع الشفاء الطبي في مدينة غزة.
وتناقلت وسائل إعلام فلسطينية صورة المبنى المدمر قائلة:”إنها للمبنى التخصصي الذي تم تفجيره”.
ويواصل الاحتلال الإسرائيلي محاصرة مجمع الشفاء الطبي منذ عدة أيام مدعيا أن أفراد من المقاومة الفلسطينية يستخدمونه كمركز لشن عمليات ضد الاحتلال، وهو ما تسبب باستشهاد العشرات‘ عدا عن تنفيذ الاحتلال لاقتحامات متكررة للمجمع واعتقالهم العشرات من المدنيين الفلسطينيين.
وأسفرت حرب الإبادة عن ارتقاء أكثر 31,819 شهيدا واصابة أكثر 73,934 شخص منذ السابع من اكتوبر الماضي.
وقالت وزارة الصحة في تقريرها الاحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى إن جيش الاحتلال ارتكب عدة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 93 شهيدا و 142 اصابة خلال ال 24 ساعة الماضية.
وأكدت أنه لازال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الاسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.
ويذكر أن كتائب القسام الذراع العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس” أطلقت عملية طوفان الأقصى في 7 تشرين الأول/ أكتوبر، ردا على انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.


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