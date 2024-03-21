سلطات الاحتلال تفرج عن الأسير محمد شواهنة

وطنا اليوم_أفرجت سلطات الاحتلال عن الأسير محمد فوزي شواهنة من بلدة السيلة الحارثية غرب جنين، حيث كان يقبع في سجن “النقب”.



وأمضى شواهنة 22 عاما في سجون الاحتلال، حيث تم اعتقاله ولم يتجاوز عمره حينها 18 عاما.



ونقل إلى مركز تحقيق الجلمة، حيث استمر التحقيق معه لستة أشهر، وبعد عامين من اعتقاله أصدرت محكمة سالم العسكرية بحقه حكماً بالسجن الفعلي مدة 22 عاماً، بحسب مدير نادي الأسير في جنين منتصر سمور.



وبلغت حصيلة المعتقلين منذ 7 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي إلى مايقارب 7,630 معتقلا، في الضفة الغربية والقدس المحتلة.



ففي حين، يكثف الاحتلال شن مداهمات المدن والمخيمات الفلسطينية وتنفيذ عمليات اعتقال فلسطينيين من عدة بلدات في الضفة.