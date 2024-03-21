حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة ليوم الخميس 21/ 3 / 2024

وطنا اليوم_بمشيئة الله،،،،، نهارا: ترتفع درجات الحرارة وتسود أجواء لطيفة الحرارة في أغلب المناطق، ودافئة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، ومع ساعات المساء تزداد كميات غيوم وتتهيأ الفرصة لهطول زخات خفيفة من المطر في أجزاء محدودة من شمال المملكة، والرياح جنوبية غربية معتدلة السرعة تنشط أحياناً في شرق المملكة تتحول مساءً إلى غربية.

ليلاً: الأجواء غائمة جزئيا وباردة في أغلب المناطق، باردة نسبياً في الأغوار والبحر الميت والعقبة، ويتوقع بإذن الله تعالى هطول زخات متفرقة من المطر في شمال المملكة وأجزاء محدودة من المناطق الوسطى والبادية الشمالية الشرقية قد يصحبها الرعد أحياناً، والرياح غربية معتدلة السرعة تنشط احيانا.



درجات الحرارة المتوقعة:

نهارا: 18

ليلا: 7

المصدر: الارصاد الجوية