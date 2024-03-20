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الحزب الديمقراطي الاجتماعي يهنئ الأمهات الأردنيات وأمهات الشهداء الأردنيين في ٢١ آذار

منذ 15 ثانية
الحزب الديمقراطي الاجتماعي يهنئ الأمهات الأردنيات وأمهات الشهداء الأردنيين في ٢١ آذار

وطنا اليوم_بمناسبة عيد الأم يشارك الحزب الديمقراطي الاجتماعي الأمهات الأردنيات وأمهات الشهداء الأردنيين في ٢١ آذار التي تتزامن مع ذكرى معركة الكرامة المجيدة ويحيي صبر الأمهات اللواتي فقدن أبناءهن شهداء في سبيل الوطن.

ويُؤكد الحزب على أهمية دور المرأة في المجتمع الأردني، فهي الأم التي تُربي الأجيال وتُغرس فيهم القيم الوطنية والإنسانية.

وهي العاملة التي تُساهم في بناء الاقتصاد.
وهي المُعلمة التي تُنير عقول الأجيال.
ويُطالب الحزب بضرورة تمكين المرأة  وتعزيز دورها في مختلف المجالات، من خلال توفير فرص التعليم والعمل المتكافئة للرجل والمرأة الأم.


ومن خلال مشاركة المرأة في صنع القرار على جميع المستويات.

ويُؤكد الحزب على أن المرأة الأم هي شريكة أساسية في بناء المجتمع، وأن نضالها من أجل الحرية والتضامن والعدالة الاجتماعية هو نضال مشترك مع الرجل.

ويُشيد الديمقراطي الاجتماعي بنضال المرأة الفلسطينية وتحملها للمسؤولية في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها، كما يُحيي الحزب صمود المرأة الغزية التي واجهت الحروب والحصار والعدوان بكل صبر وقوة، وصبر الأمهات اللواتي ينتظرن أبناءهن الأسرى في سجون الاحتلال.

كل عام وأمهاتنا بألف خير!


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