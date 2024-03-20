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02:50
الحزب الديمقراطي الاجتماعي يهنئ الأمهات الأردنيات وأمهات الشهداء الأردنيين في ٢١ آذار
02:13
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02:04
الحكم بالأشغال المؤقتة 10 سنوات لرجل أنهى حياة زوجته ضربا في الأردن
01:51
اعمال شغب واغلاق للطرق في لواء المزار الشمالي بمحافظه اربد وتواجد كثيف للاجهزه الامنيه وقوات الدرك بالمنطقة
01:36
إعلام عبري: إلقاء نتنياهو خطابا بالكونغرس هو تحدٍ لبايدن
00:58
ضمن سلسلة افطارات “ارسم بسمة” البنك العربي الاسلامي الدولي يقدم دعم لافطار رمضاني ل 100 طفل
00:20
النائب المساعيد يستذكر” الحسين ” في يوم الكرامة : صوت خالدًا يجلجل بين جنده صنع النصر والعز والفخر
23:37
وزارة الشباب تمهل الاندية من أجل الحصول على الدعم المالي
23:08
الدفاع المدني ينقذ شخصين علقا على مقطع صخري يزيد ارتفاعه عن 1000م في وادي رم
22:54
الشرطة المجتمعية توزع الماء والتمور على الصائمين في جرش
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اعمال شغب واغلاق للطرق في لواء المزار الشمالي بمحافظه اربد وتواجد كثيف للاجهزه الامنيه وقوات الدرك بالمنطقة
منذ ساعة واحدة
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24 ساعة
02:50
الحزب الديمقراطي الاجتماعي يهنئ الأمهات الأردنيات وأمهات الشهداء الأردنيين في ٢١ آذار
02:13
ركلات الترجيح تقصي منتخبنا الأولمبي من بطولة غرب آسيا
02:04
الحكم بالأشغال المؤقتة 10 سنوات لرجل أنهى حياة زوجته ضربا في الأردن
01:36
إعلام عبري: إلقاء نتنياهو خطابا بالكونغرس هو تحدٍ لبايدن
00:58
ضمن سلسلة افطارات “ارسم بسمة” البنك العربي الاسلامي الدولي يقدم دعم لافطار رمضاني ل 100 طفل
00:20
النائب المساعيد يستذكر” الحسين ” في يوم الكرامة : صوت خالدًا يجلجل بين جنده صنع النصر والعز والفخر
23:37
وزارة الشباب تمهل الاندية من أجل الحصول على الدعم المالي
23:08
الدفاع المدني ينقذ شخصين علقا على مقطع صخري يزيد ارتفاعه عن 1000م في وادي رم
22:54
الشرطة المجتمعية توزع الماء والتمور على الصائمين في جرش
22:52
غزة تحت المجهر: استشراف مسارات الصراع الممتد
22:41
لله درك يا صندوق النقد الدولي، ولله در اتفاقية بريتون وودز التي أنشأتك وتوأمك البنك الدولي
22:35
الحكومة: اللَّجنة القانونيَّة الوزاريَّة ستعيد مشروع قانون العفو العام إلى مجلس الوزراء الأحد
وفيات
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اخبار محلية
عربي دولي
حوادث وجرائم
جامعات
رأي وطنا اليوم
آراء واقلام
مجهر وطنا اليوم
شؤون اقتصادية
منوعات
اخبار الناس
اخبار فنية
ادب وثقافة
بنوك وشركات
ذاكرة الوطن
رياضة
شؤون برلمانية
شخصية و حوار
قامات وطنية
وطنا نيوز
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من نحن