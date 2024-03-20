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اعمال شغب واغلاق للطرق في لواء المزار الشمالي بمحافظه اربد وتواجد كثيف للاجهزه الامنيه وقوات الدرك بالمنطقة

منذ ساعة واحدة
اعمال شغب واغلاق للطرق في لواء المزار الشمالي بمحافظه اربد وتواجد كثيف للاجهزه الامنيه وقوات الدرك بالمنطقة

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