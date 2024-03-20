الحكم بالأشغال المؤقتة 10 سنوات لرجل أنهى حياة زوجته ضربا في الأردن

وطنا اليوم_أيدت محكمة التمييز حكما بوضع رجل ضرب زوجته بيديه والإمساك بشعرها وضربها بقطعة “بربيش” على مختلف أنحاء جسدها حتى توفيت، بالأشغال المؤقتة 10 سنوات.



وكانت محكمة الجنايات الكبرى في حزيران 2023، جرمت الزوج المتهم بجناية الضرب المفضي إلى الموت خلافا لأحكام المادة 3301 من قانون العقوبات، والحكم عليه بالوضع بالأشغال المؤقتة 10 سنوات.



وأقدم المتهم على ضرب زوجته المغدورة بيديه والإمساك بشعرها ومن ثم ضربها بـ”بربيش” على أنحاء متفرقة من جسدها ورأسها على إثر مشادة كلامية حصلت بينهما، بحسب القرار الذي اطلعت عليه “رؤيا”.



وفي التفاصيل فإن المغدورة رفضت الإفصاح لزوجها عن أسماء الأشخاص الواردة أرقامهم على هاتفها، ونتيجة لذلك ضربها حتى فقدت الوعي، وفوجئ المتهم بذلك حتى حاول إيقاظها أكثر من مرة إلا أنها لم تستجب، فما كان منه إلا أن توجه إلى منزل ذويه وأبلغ والدته بما حصل.



ولفت القرار إلى أن والدة المتهم -وهي شاهدة بالقضية- شاهدت المغدورة ملقاة على الأرض، وأحضرت عطرا ورشته على أنفها، لكنها لم تستيقظ، كما استخدمت البصل كذلك دون جدوى؛ وحاول المتهم إجراء تنفس اصطناعي وإنعاشها إلا أنها كانت جثة هامدة، وقد تم إبلاغ الدفاع المدني الذي حضر مع الشرطة والمدعي العام.



ووجدت محكمة التمييز أن “الحكم جاء مستوفيا لشروطه القانونية الواجب توافرها فيه واقعة وتسبيبا وعقوبة ولا يشوبه أي عيوب التي تستدعي نقضه الواردة في المادة 274 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، مما يستوجب تأييده”.