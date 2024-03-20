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إعلام عبري: إلقاء نتنياهو خطابا بالكونغرس هو تحدٍ لبايدن

منذ ساعة واحدة
إعلام عبري: إلقاء نتنياهو خطابا بالكونغرس هو تحدٍ لبايدن

وطنا اليوم_قالت القناة 13 الإسرائيلية إن التوتر بين الإدارة الأمريكية ورئيس الحكومة الإسرائيلية يزداد، وذلك في أعقاب كلمة قد يلقيها “نتنياهو” أمام أعضاء الكتلة الجمهورية في مجلس الشيوخ.


وأكدت القناة الإسرائيلية أن رئيس مجلس النواب “مايك جونسون” قال إن الحزب الجمهوري يدرس دعوة نتنياهو لإلقاء خطاب أمام الكونجرس.


وأضافت القناة، “إذا حدث ذلك بالفعل واستجاب نتنياهو للدعوة، فسيكون ذلك بمثابة تحد للرئيس بايدن، كما حدث في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، عام 2015”.


وتابعت، “في الوقت نفسه، رفض تشاك شومر، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، الذي تحدث ضد نتنياهو الأسبوع الماضي، طلب رئيس الوزراء مخاطبة أعضاء الكتلة الديمقراطية في مجلس الشيوخ”.


وفي السياق، هاجم شومر الأسبوع الماضي، نتنياهو في خطاب ألقاه في مجلس الشيوخ، حيث قال: “لقد ضل بنيامين نتنياهو طريقه، إنه عقبة كبيرة في طريق السلام وينحني لمطالب المتطرفين في حكومته، بما في ذلك وزير المالية بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي بن غفير”.


وتابع شومر، “على دولة إسرائيل أن تذهب إلى الانتخابات، فحكومة نتنياهو لم تعد مناسبة لاحتياجات إسرائيل بعد 7 أكتوبر”.


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