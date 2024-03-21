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“اليونسكو” تتبنى قراراً حول مدينة القدس القديمة وأسوارها

منذ ساعة واحدة
“اليونسكو” تتبنى قراراً حول مدينة القدس القديمة وأسوارها

وطنا اليوم_تبنى المجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) خلال دورته رقم (٢١٩)، اليوم بالإجماع، قراراً حول مدينة القدس القديمة وأسوارها.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة إن القرار الذي اتخذه المجلس التنفيذي، اليوم، طالب بوقف إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، جميع إجراءاتها الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية واللاقانونية التي تستهدف تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها، واعتبرها لاغية وباطلة.

وقال السفير القضاة إن هذا القرار يؤكد جميع محاور الموقف الأردني إزاء البلدة القديمة للقدس وأسوارها، بما فيها الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، كما يؤكد مُجدداً على مضامين القرارات السابقة الصادرة عن المجلس التنفيذي، وقرارات لجنة التراث العالمي الخاصة بالقدس.

وأشار السفير القضاة إلى أن تبني القرار هو نتيجة جهود دبلوماسية أردنية وبالتنسيق مع المجموعتين العربية والإسلامية في المنظمة.


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