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مديرية الأمن العام تقيم افطارات رمضانية لرفاق السلاح من العاملين والمتقاعدين

منذ 3 ثواني
مديرية الأمن العام تقيم افطارات رمضانية لرفاق السلاح من العاملين والمتقاعدين

وطنا اليوم – أكد مدير الامن العام اللواء الدكتور عبيدالله المعايطة، اعتزاز جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وتقديره لرفاق السلاح، ناقلاً تحيات جلالته للعاملين والمتقاعدين كافة.

جاء ذلك خلال مشاركته اليوم الثلاثاء، الافطارات الرمضانية التي اقامتها المديرية وجمعت المتقاعدين العسكريين بزملائهم العاملين في مختلف وحدات وتشكيلات الأمن العام.

وأكد اللواء المعايطة أن مديرية الأمن العام ماضية في تعزيز تواصلها مع أبنائها المتقاعدين والمصابين وذوي الشهداء، والذين سيبقون على الدوام مثالاً للبذل والعطاء في سبيل الوطن.

وأوضح مدير الأمن العام أن هذه اللقاءات الرمضانية خلال الشهر الفضيل ، تعد امتداداً لسلسلة اللقاءات التي ستتواصل مع المتقاعدين في نهج التواصل الذي اتبعته المديرية تجاه متقاعديها الذين قدموا خدمات جليلة أثناء فترة خدمتهم في جهاز الأمن العام.

من جهتهم، عبر المتقاعدون العسكريون، عن شكرهم وتقديرهم لمديرية الأمن العام على هذه اللفتة الطيبة ، التي تعكس مدى الاهتمام والرعاية الكبيرة من لدن القيادة الهاشمية الحكيمة، مؤكدين أنهم سيبقون على الدوام الدرع الحصين والعين الساهرة على أمن الوطن واستقراره، وأنهم مازالوا يفتخرون بكونهم من منتسبي جهاز الأمن العام .

يشار إلى أن مديرية الأمن العام تسعى من خلال إقامة هذه الافطارات الرمضانية إلى تعزيز جسور التواصل مع متقاعديها، وسط أجواء رمضانية تسودها الأجواء الايمانية المعطرة بنفحات الخير والثواب والمغفرة والتكافل الاجتماعي.


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