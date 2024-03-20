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الشرطة المجتمعية توزع الماء والتمور على الصائمين في جرش

منذ ثانيتين
الشرطة المجتمعية توزع الماء والتمور على الصائمين في جرش

وطنا اليوم_قام ضباط وضباط صف وأفراد الشرطه المجتمعيه بالتعاون مع المجلس الأمني المحلي التابع لمركز أمني جرش بتوزيع المياه والتمور على المواطنين قبيل الافطار .



وقال الملازم أول مؤيد الرواشده من مرتب الشرطه المجتمعيه أن هذا الخطوه تأتي  لتصبير   الصائمين وتأخرهم عن موعد الإفطار حتى يتسنى لهم الوصول إلى منازلهم وتم التوزيع على الإشارات الضوئية ومداخل المحافظه .


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