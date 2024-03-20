بنك القاهرة عمان
  1. الرئيسية
  3. مجتمع مدني

النائب خلدون حينا ينضم إلى حزب نماء

منذ ساعة واحدة
النائب خلدون حينا ينضم إلى حزب نماء

وطنا اليوم_اعلن حزب نماء ممثلا بالأمين العام الدكتور محمد الرواشدة انضمام رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب النائب خلدون حينا إلى الحزب اليوم .

واكد الحزب اعتزازه بالعمل بجانب شخصيات سياسية بارزة مثل النائب خلدون حينا

من جانبه اعرب النائب خلدون حينا عن سعادته بالانضمام إلى حزب نماء الذي يجسد الرؤية الحقيقية للعمل الحزبي في الوطن.

هذا ويعد حزب نماء من اقوى الأحزاب السياسية على الساحة الاردنية.


تابعنا على تطبيق نبض

تابعنا على تطبيق موجز
24 ساعة
23:08

الدفاع المدني ينقذ شخصين علقا على مقطع صخري يزيد ارتفاعه عن 1000م في وادي رم

22:54

الشرطة المجتمعية توزع الماء والتمور على الصائمين في جرش

22:52

غزة تحت المجهر: استشراف مسارات الصراع الممتد

22:41

لله درك يا صندوق النقد الدولي، ولله در اتفاقية بريتون وودز التي أنشأتك وتوأمك البنك الدولي

22:35

الحكومة: اللَّجنة القانونيَّة الوزاريَّة ستعيد مشروع قانون العفو العام إلى مجلس الوزراء الأحد

22:28

مديرية الأمن العام تقيم افطارات رمضانية لرفاق السلاح من العاملين والمتقاعدين

22:21

الأمن العام يكشف ملابسات تغيّب خمسيني وتعرّضه للقتل ، ويُلقي القبض على الجاني

22:09

نواب وحزبيون: العفو العام يثبت الحكمة الكبيرة التي يمتلكها جلالة الملك

20:47

الآلاف يؤدون صلاة التراويح في المسجد الأقصى

20:40

صور مخلة تغزو التواصل لعميد كلية مع طالباته في العراق

20:22

الملك يحضر مأدبة إفطار القيادة العامة للقوات المسلحة

20:03

رئيس الأركان يزور مديريتي سلاح اللاسلكي الملكي والأمن السيبراني

وفيات
وفيات الأربعاء 20-3-2024وفيات الثلاثاء 19-3-2024وفيات الاثنين 18-3-2024وفيات الأحد 17-3-2024وفيات الجمعة 15/3/2024