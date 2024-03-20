النائب خلدون حينا ينضم إلى حزب نماء

وطنا اليوم_اعلن حزب نماء ممثلا بالأمين العام الدكتور محمد الرواشدة انضمام رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب النائب خلدون حينا إلى الحزب اليوم .



واكد الحزب اعتزازه بالعمل بجانب شخصيات سياسية بارزة مثل النائب خلدون حينا



من جانبه اعرب النائب خلدون حينا عن سعادته بالانضمام إلى حزب نماء الذي يجسد الرؤية الحقيقية للعمل الحزبي في الوطن.



هذا ويعد حزب نماء من اقوى الأحزاب السياسية على الساحة الاردنية.